Алексей Емелин: «Стараюсь быстрее набрать форму»

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин в интервью «Известиям» рассказал, как проходит набор оптимальных кондиций. Он выбыл на три месяца из-за травмы и лишь в начале декабря снова заиграл.

— Уже набрали форму после возвращения на лед?

— Пока еще вхожу в игровой ритм. Стараюсь быстрее набрать оптимальную форму. Тренировочный процесс — это одно, а непосредственное участие в официальном матче — другое. Но ничего, постепенно прибавляю от игры к игре.

— За счет чего «Авангард» пережил эпидемию травм с минимальными потерями и сейчас уверенно идет вверху таблицы?

— Здесь каждый проникся тем, что любой из хоккеистов может решить игру и сделать результат. Поэтому все действовали на пределе своих возможностей, играли правильно — прежде всего, в обороне. Ну, и старались как можно острее действовать в атаке.