Алексей Емелин: «Хотим забраться как можно выше в таблице»
03:33
Защитник «Авангарда» Алексей Емелин в интервью «Известиям» отметил, что команда идет от игры к игре, не заглядывая далеко вперед.
— Для команды принципиально завершить регулярный чемпионат вверху таблицы? Есть цель догнать лидирующий на Востоке «Ак Барс»?
— Мы идем от игры к игре. Стараемся каждый матч играть на победу. Хотим забраться как можно выше в таблице. Пока вроде все неплохо получается. Но впереди еще много игр, все может измениться, так что нельзя расслабляться. Надо и в дальнейшем каждую встречу проводить на пределе своих возможностей.
Дополнительная информация
https://iz.ru/957953/aleksei-fomin/staraius-bystree-nabrat-formu
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...