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Алексей Емелин: «Хотим забраться как можно выше в таблице»

03:33
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Защитник «Авангарда» Алексей Емелин в интервью «Известиям» отметил, что команда идет от игры к игре, не заглядывая далеко вперед.

— Для команды принципиально завершить регулярный чемпионат вверху таблицы? Есть цель догнать лидирующий на Востоке «Ак Барс»?

— Мы идем от игры к игре. Стараемся каждый матч играть на победу. Хотим забраться как можно выше в таблице. Пока вроде все неплохо получается. Но впереди еще много игр, все может измениться, так что нельзя расслабляться. Надо и в дальнейшем каждую встречу проводить на пределе своих возможностей.

Дополнительная информация

https://iz.ru/957953/aleksei-fomin/staraius-bystree-nabrat-formu

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