Алексей Емелин: "Дамир Рыспаев? Кто это"

Защитник "Авангарда" Алексей Емелин подвел итоги третьего матча полуфинала Востока против "Барыса" (5:0). Счет в серии – 2-1 в пользу "ястребов".

– Кормье ударил Галимова клюшкой сзади по ногам. Чем объясните такую грубость?

– Это плей-офф. Мы готовы к этому.

– В Астане на вас злы. Чувствовали, что за вами идет охота?

– Из-за чего? Я не заметил.

– Что подумали, когда узнали, что Дамир Рыспаев приезжает?

– Кто это? Я не знаю полностью состав – не изучал.

– Что изменили после прошедшей игры?

– Ничего, старались играть также, нужно было добавить в скорости.

– У вас зашел прямой бросок?

– Не знаю, там был просмотр. Если гол Широкова засчитали, значит, он коснулся шайбы.

– Как команда отреагировала на три травмы в первом периоде?

– Это плей-офф, мы готовы к этому. Мы не знаем, что и как будет складываться, но стараемся выкладываться на все сто каждую игру. Сейчас все (трое травмированных) были в раздевалке, и все в порядке. (Алексей Шевченко)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей​