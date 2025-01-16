Дементьев: «Не удивлюсь, если Деанджело сейчас получит работу в НХЛ практически сразу»

Эксперт и агент Алексей Дементьев прокомментировал решение СКА расторгнуть контракт с защитником Тони Деанджело.

«Стоит ориентироваться на официальную версию, выраженную самим игроком и командой по вопросу расторжения. Все остальное является домыслами и инсинуациями. Деандежло действительно интересный игрок, который достаточно хорошо и продуктивно играл в атаке. Специалистам было видно, что его игра в обороне и возврат в оборону вызывали вопросы. Но повторюсь, что ориентироваться нужно именно на то, что сказано в официальных сообщениях. И клуб, и игрок достаточно корректно выразились по причинам расторжения контракта.

Не удивлюсь, если Деанджело сейчас получит работу в НХЛ практически сразу. Я не проверял и не смотрел его статус, кому принадлежат права на него. Но я думаю, что работу он должен получить. Вопрос лишь в том, за какие деньги. В любом случае договорятся до окончания сезона», — цитирует «РБ Спорт» Дементьева.

В этом сезоне Деанджело набрал 32 (6+26) очка в 34 матчах за СКА.