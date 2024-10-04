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«Долговязый, неуклюжий. Но как работал!». Экс-вратарь сборной России — про Валерия Каменского

Юрий Голышак
Обозреватель
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Бывший голкипер сборных СССР и России Алексей Червяков в интервью «СЭ» рассказал о своих партнерах по воскресенскому «Химику» — Германе Титове, Сергее Березине и Валерии Каменском.

— В Воскресенске работали тренеры, способные обычного игрока превратить в звезду. Что Эпштейн, что Владимир Васильев.

— Васильев — это харизма. «Ну что? — басом. — Хотите кушать хлеб с маслом? Идите и выигрывайте!» Хотя он такой... Немножко деревянный. Но вот была у него наглость, уверенность. Ну и вера в игрока. Если в какого-то уперся — будет верить, пока тот откровенно срать не начнет. Многие благодаря этой вере стали хоккеистами. Вот пример — Гера Титов!

— А что Титов?

— Гера Титов отслужил в армии два года. Разгильдяй, хотя талантливый парень. Пьяным я его не видел, врать не буду. Просто пропадал, и все. Это еще в юношах за ним водилось. Раз — исчезает на неделю! Наш администратор Трофимыч едет в Раменское, ищет его. Привезет, Гера выходит на лед — лучший! У нас два центра: Саша Черных и Гера Титов. Еще бы два звена — и мы с «Химиком» стали бы лучшими в стране.

— Так что Титов?

— Да. Гера! После армии Васильев берет его в «Химик». Три года держит в четвертом звене. Васильеву кто только не говорил: зачем этот Титов? Что он может? Потом Сашка Черных попадает в аварию. На его место ставит Геру. Из ЦСКА приходит Зелепукин. Третьим к ним добавляет Квадрата (Дмитрия Квартальнова. — Прим. «СЭ»). Потому что в ЦСКА увезли Вострикова. Все, человек попер! В НХЛ играл, в сборной, стал замечательным хоккеистом.

— С Березиным похожая история? Его Васильев вообще на трибуне высмотрел.

— Береза все-таки не служил. А Гера из грязи в князи. Много было таких случаев — Владимир Филиппович в какого-то игрока упрется и будет ставить, ставить! Самое удивительное — эти люди начинали играть. Вот ты смотрел на него вчера: не дано. Чего его ставят?! Но вдруг прорывает!

— Васильев рассказывал, как отчислял из «Химика» и Титова, и Каменского.

— Каменского?! Да это любимчик его был! Какая-то лажа.

— Уверял, за Каменского пришла просить мать. Только поэтому и вернул.

— Впервые слышу, чтоб за Каменского мать просила. Вот, кстати, Камена! Он же не был звездой в юношеском возрасте. Ну взяли в «Химик» — мало ли таких брали? Долговязый, неуклюжий. Но как работал! Васильев издевался над ним!

— Серьезно?

— До посинения. Потом в ЦСКА их забрали вдвоем с Сашей Черных. У Черных с Тихоновым не пошло, а Камена зацепился. Работал, пахал! Его поставили к Быкову и Хомутову. Поначалу больше портил, чем помогал. Потом потихоньку-потихоньку... В какого мастерюгу вырос! Как и Гера Титов — все своим трудом.

Алексей Червяков. «Гретцки сунул тоненькую ручонку. Думаю, что за куриная лапка?» Откровения забытой легенды советского хоккея
МХК Химик
Валерий Каменский
Герман Титов
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