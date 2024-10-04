«Долговязый, неуклюжий. Но как работал!». Экс-вратарь сборной России — про Валерия Каменского
Бывший голкипер сборных СССР и России Алексей Червяков в интервью «СЭ» рассказал о своих партнерах по воскресенскому «Химику» — Германе Титове, Сергее Березине и Валерии Каменском.
— В Воскресенске работали тренеры, способные обычного игрока превратить в звезду. Что Эпштейн, что Владимир Васильев.
— Васильев — это харизма. «Ну что? — басом. — Хотите кушать хлеб с маслом? Идите и выигрывайте!» Хотя он такой... Немножко деревянный. Но вот была у него наглость, уверенность. Ну и вера в игрока. Если в какого-то уперся — будет верить, пока тот откровенно срать не начнет. Многие благодаря этой вере стали хоккеистами. Вот пример — Гера Титов!
— А что Титов?
— Гера Титов отслужил в армии два года. Разгильдяй, хотя талантливый парень. Пьяным я его не видел, врать не буду. Просто пропадал, и все. Это еще в юношах за ним водилось. Раз — исчезает на неделю! Наш администратор Трофимыч едет в Раменское, ищет его. Привезет, Гера выходит на лед — лучший! У нас два центра: Саша Черных и Гера Титов. Еще бы два звена — и мы с «Химиком» стали бы лучшими в стране.
— Так что Титов?
— Да. Гера! После армии Васильев берет его в «Химик». Три года держит в четвертом звене. Васильеву кто только не говорил: зачем этот Титов? Что он может? Потом Сашка Черных попадает в аварию. На его место ставит Геру. Из ЦСКА приходит Зелепукин. Третьим к ним добавляет Квадрата (Дмитрия Квартальнова. — Прим. «СЭ»). Потому что в ЦСКА увезли Вострикова. Все, человек попер! В НХЛ играл, в сборной, стал замечательным хоккеистом.
— С Березиным похожая история? Его Васильев вообще на трибуне высмотрел.
— Береза все-таки не служил. А Гера из грязи в князи. Много было таких случаев — Владимир Филиппович в какого-то игрока упрется и будет ставить, ставить! Самое удивительное — эти люди начинали играть. Вот ты смотрел на него вчера: не дано. Чего его ставят?! Но вдруг прорывает!
— Васильев рассказывал, как отчислял из «Химика» и Титова, и Каменского.
— Каменского?! Да это любимчик его был! Какая-то лажа.
— Уверял, за Каменского пришла просить мать. Только поэтому и вернул.
— Впервые слышу, чтоб за Каменского мать просила. Вот, кстати, Камена! Он же не был звездой в юношеском возрасте. Ну взяли в «Химик» — мало ли таких брали? Долговязый, неуклюжий. Но как работал! Васильев издевался над ним!
— Серьезно?
— До посинения. Потом в ЦСКА их забрали вдвоем с Сашей Черных. У Черных с Тихоновым не пошло, а Камена зацепился. Работал, пахал! Его поставили к Быкову и Хомутову. Поначалу больше портил, чем помогал. Потом потихоньку-потихоньку... В какого мастерюгу вырос! Как и Гера Титов — все своим трудом.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|10
|2
|21
|2
|Спартак
|11
|8
|3
|18
|3
|СКА
|11
|7
|4
|15
|4
|ЦСКА
|12
|6
|6
|15
|5
|Торпедо
|12
|6
|6
|13
|6
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|12
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|8
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|9
|Витязь
|11
|5
|6
|10
|10
|Куньлунь РС
|12
|5
|7
|10
|11
|Сочи
|11
|4
|7
|8
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|12
|7
|5
|16
|2
|Ак Барс
|10
|8
|2
|16
|3
|Трактор
|11
|7
|4
|16
|4
|Нефтехимик
|12
|5
|7
|13
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|12
|6
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|7
|Адмирал
|10
|5
|5
|11
|8
|Металлург Мг
|12
|5
|7
|10
|9
|Авангард
|12
|4
|8
|9
|10
|Лада
|11
|3
|8
|8
|11
|Амур
|10
|3
|7
|7
|12
|Барыс
|12
|2
|10
|5
|4.10
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -