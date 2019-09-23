Алексей Бывальцев: «Прибавили в борьбе и наконец-то забили ЦСКА»

Нападающий СКА Алексей Бывальцев прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Не получилось забить в большинстве, но будем работать дальше. По сравнению с предыдущей игрой с ЦСКА мы прибавили в борьбе, забили наконец-то голы. В том матче были хорошие моменты, но мы их не реализовали. Сегодня чувствовали себя увереннее, правильнее играли, выполняли установку тренера. Просто в концовке не получилось забить.

В буллитах чуть не повезло, Ткачев попал в штангу. Вратарь соперника хорошо сыграл. То, что мы вчера играли, никак не повлияло. Все нормально. Движение было хорошее, никаких проблем не было.

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