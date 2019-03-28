Алексей Бывальцев: "Отмену гола Кетова даже обсуждать не буду"

Нападающий СКА Алексей Бывальцев прокомментировал поражение от ЦСКА​ (1:2) в первом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.

– Нам не хватило голов. Мы бросали-бросали. Но что толку? Надо голы забивать, где-то с мясом, мусорный гол забить, добить. Позитивные моменты тоже есть, надо двигаться дальше, что поделать, – сказал Бывальцев.

– Насколько не хватало Дацюка?

– В двух словах скажу: Паша есть Паша. Понятно, что его не хватает.

– Как вам игралось с Гусевым и Плотниковым?

– Легко. С Гусевым я уже играл, в принципе знаю, что он делает. Главное шайбу отдай и открывайся.

– Почему гол Кетова отменили?

– Не знаю. Даже обсуждать не буду. (Игорь Еронко)

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