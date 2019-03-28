Алексей Бывальцев: "Отмену гола Кетова даже обсуждать не буду"

Нападающий СКА Алексей Бывальцев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в первом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
– Нам не хватило голов. Мы бросали-бросали. Но что толку? Надо голы забивать, где-то с мясом, мусорный гол забить, добить. Позитивные моменты тоже есть, надо двигаться дальше, что поделать, – сказал Бывальцев.
– Насколько не хватало Дацюка?
– В двух словах скажу: Паша есть Паша. Понятно, что его не хватает.
– Как вам игралось с Гусевым и Плотниковым?
– Легко. С Гусевым я уже играл, в принципе знаю, что он делает. Главное шайбу отдай и открывайся.
– Почему гол Кетова отменили?
– Не знаю. Даже обсуждать не буду. (Игорь Еронко)
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