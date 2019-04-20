Алексей Бондарев: "Что чувствую после поражения от ЦСКА? Опустошение"

Защитник омского "Авангарда" Алексей Бондарев прокомментировал поражение от московского ЦСКА в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина (2:3, ОТ). По итогам этой встречи омичи всухую проиграли армейцам финальную серию турнира.

– Что чувствуете сейчас?

– Опустошение.

– "Авангарду" не удалось взять ни одной игры, даже дома.

– Конечно, обидно, что не смогли выиграть ни одной встречи. Сегодня проиграли в овертайме, в предыдущих двух матчах пропускали в третьем периоде, в концовках нам забрасывали в пустые ворота при счете 0-1. По большому счету, все встречи шли до первой шайбы. С другой стороны, мы уступили достойной команде, которая строится уже 5 лет, у которой есть отличный костяк в составе.

– Чувствовалась разница в физической готовности?

– Не сказал бы.

– С соперниками с Востока нет такого уровня сопротивления, как с ЦСКА?

– Почему нет? Я бы так не сказал. Мне кажется, в Казани у "Ак Барса" очень хорошая организация.

– Есть силы, желание на следующий год?

– Конечно, это все есть, остальное уже зависит не от меня.

– Уже говорили с менеджментом по поводу будущего?

– Сейчас ни мне, ни менеджменту не до этого.

– Рады за Александра Попова?

– Конечно, рад и за него, и за Серегу Калинина, и за главного тренера армейцев Игоря Никитина, он много раз выходил в финал и, наконец, выиграл. Поздравляю ЦСКА с победой.

– Не рассматриваете этот сезон как начало построения команды, способной стабильно бороться за титул?

– Дай бог, чтобы так случилось. Чем быстрее это произойдет, тем лучше. (Евгений Белоусов)