Алексеев продлил контракт с «Локомотивом» на два года

Нападающий Денис Алексеев подписал новое соглашение с «Локомотивом», сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Новый контракт 27-летнего игрока с командой рассчитан на два года.

Алексеев выступает за «Локомотив» с 2017 года. Он является лучшим ассистентом команды в КХЛ (169 передач) и занимает второе место по общей результативности среди действующих игроков клуба (241 очко).

В минувшем сезоне форвард принял участие в 73 матчах в FONBET Чемпионате КХЛ и плей-офф, в которых отметился 6 голами и 20 результативными передачами.