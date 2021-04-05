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Алексеев покинул «Салават Юлаев» и отправится в расположение «Вашингтона»

10:40
Александр Алексеев. Фото ХК «Салават Юлаев»
Александр Алексеев. Фото ХК «Салават Юлаев»
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Как ранее сообщал «СЭ», защитник Александр Алексеев покинул «Салават Юлаев», информирует сайт клуба. «Вашингтон» направил в юфимский клуб отзыв игрока из аренды. Договор был подписан с заокеанской командой в сентябре 2020 года и истек по окончании сезона.

Спортивные права на 21-летнего защитника в КХЛ остаются закрепленными за «Салаватом».

«Вашингтон» выбрал Алексеева на драфте-2018 под 31-м общим номером. В сезоне-2019/20 он провел 58 игр в АХЛ за «Херши», набрав 21 (3+18) очко.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Алексеев провел 55 матчей и набрал 16 (8+8) очков. В плей-офф у него 1 (0+1) очко в 9 играх.

«Салават» проиграл во втором раунде Кубка Гагарина «Ак Барсу» со счетом 0-4 в серии.

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/spasibo-za-igru-aleksandr/

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