Алексеев останется в «Динамо» еще на один сезон
12:26
Как ранее и сообщал «СЭ», нападающий Андрей Алексеев продлил контракт с «Динамо» еще на один сезон, сообщается на официальном сайте московского клуба.
За 157 матчей в КХЛ 25-летний форвард забросил 22 шайбы и сделал 37 голевых передач при показателе полезности «+16».
? Время новостей!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) April 20, 2020
Андрей Алексеев продлил контракт с «Динамо».
Подробнее о новом соглашении: https://t.co/ci2ife71e3#МыДинамо pic.twitter.com/tVBanhIv1r