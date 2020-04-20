Алексеев останется в «Динамо» еще на один сезон

Как ранее и сообщал «СЭ», нападающий Андрей Алексеев продлил контракт с «Динамо» еще на один сезон, сообщается на официальном сайте московского клуба.

За 157 матчей в КХЛ 25-летний форвард забросил 22 шайбы и сделал 37 голевых передач при показателе полезности «+16».