Алексеев: «На третий период вышли неготовыми»

Защитник «Сибири» Константин Алексеев прокомментировал победу над «Магниткой» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы настраивались на игру, переговорили с ребятами, как не допускать вещи из прошлых матчей. Играли два периода нормально, в третьем периоде вышли неготовые. Хорошо, что реабилитировались. Надеюсь, что это шажок в будущее. Мы достаточно хорошо поработали в паузу, нормально себя чувствуем, готовы играть. Маленько психологически не хватало», — цитирует Алексеева официальный сайт лиги.

После этой победы «Сибирь» осталась на девятом месте на «Востоке» (23 очка), «Металлург» — шестой (32 очка).