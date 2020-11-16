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Алексеев: «На третий период вышли неготовыми»

12:04
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Защитник «Сибири» Константин Алексеев прокомментировал победу над «Магниткой» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы настраивались на игру, переговорили с ребятами, как не допускать вещи из прошлых матчей. Играли два периода нормально, в третьем периоде вышли неготовые. Хорошо, что реабилитировались. Надеюсь, что это шажок в будущее. Мы достаточно хорошо поработали в паузу, нормально себя чувствуем, готовы играть. Маленько психологически не хватало», — цитирует Алексеева официальный сайт лиги.

После этой победы «Сибирь» осталась на девятом месте на «Востоке» (23 очка), «Металлург» — шестой (32 очка).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/15/475881.html

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