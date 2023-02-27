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Сегодня, 16:39

Александров заявил, что Разин выжимает максимум из «Северстали»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник ХК «Сочи» Юрий Александров прокомментировал выступление «Северстали» в этом сезоне.

«Череповец — это мой родной город. Я прошел путь от детской школы до основной команды и играл там пять лет. «Северсталь» занимает часть моей души. Мои и моей жены родители там живут. Я слежу за командой, в которой началась моя карьера. В последние годы клуб стабильно выходит в плей-офф, и это классно для города, потому что там очень сильно любят хоккей. То, что показывает Андрей Разин, — это мини-подвиг, он выжимает из команды максимум. Хорошо, что в команде выступают свои воспитанники, потому что они бьются за родной город. В тренерском штабе еще работает Юра Трубачев, который почти всю карьеру отыграл в «Северстали», — приводит слова Александрова «РБ Спорт».

«Северсталь» занимает седьмую строчку в Западной Конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, набрав 75 очков в 68 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-aleksandrov-to-chto-pokazy-vaet-razin-v-severstali-e-to-mini-podvig-on-vy-zhimaet-maksimum/
Юрий Александров
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КХЛ
ХК Северсталь
ХК Сочи
Андрей Разин
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