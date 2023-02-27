Александров заявил, что Разин выжимает максимум из «Северстали»
Защитник ХК «Сочи» Юрий Александров прокомментировал выступление «Северстали» в этом сезоне.
«Череповец — это мой родной город. Я прошел путь от детской школы до основной команды и играл там пять лет. «Северсталь» занимает часть моей души. Мои и моей жены родители там живут. Я слежу за командой, в которой началась моя карьера. В последние годы клуб стабильно выходит в плей-офф, и это классно для города, потому что там очень сильно любят хоккей. То, что показывает Андрей Разин, — это мини-подвиг, он выжимает из команды максимум. Хорошо, что в команде выступают свои воспитанники, потому что они бьются за родной город. В тренерском штабе еще работает Юра Трубачев, который почти всю карьеру отыграл в «Северстали», — приводит слова Александрова «РБ Спорт».
«Северсталь» занимает седьмую строчку в Западной Конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, набрав 75 очков в 68 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|30.04
|15:00
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Металлург – ЦСКА
|1 : 4