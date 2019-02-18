Александр Завьялов: "Зарипов возвращается в состав к игре с "Металлургом"

Главный тренер "Ак Барса" Александр Завьялов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" рассказал о возвращении в состав нападающих Даниса Зарипова и Артема Михеева​, сообщает официальный сайт казанской команды. Встреча пройдет 22 февраля.

– По составу – сегодня в воротах также сыграет Александр Шарыченков, возвращается Данис Зарипов. Мы дали ему отдохнуть с прицелом на то, что он должен сыграть против своей бывшей команды, где он успешно выступал. В остальном все то же самое – три пары защитников, по нападению без изменений, – приводит слова Завьялова пресс-служба "Ак Барса".

− Артем Михеев сегодня сыграет?

− Да, у нас приболел Андрей Попов, и его заменит Артем Михеев.

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