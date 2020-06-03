Александр Юдин: «Сейчас лучше выгнать тренера, чем игрока»

Экс-защитник сборной России и вице-чемпион мира-2002 Александр Юдин рассказал о работе в «Амуре». Он тренирует в клубе полтора года.

— Я с каждым днем становлюсь сильнее, — цитирует Юдина «Спорт уик-энд». — Понимаю, что такое тренерская работа. Какие ошибки делать нельзя, как общаться с хоккеистами. Немножко себя ломаю. Сейчас надо в ногу со временем: и работать, и жить. Не так как раньше делали великие тренеры. Многое зависит от болельщиков. Чем чаще с ними контактируешь, тем больше они помогают команде. Когда полные трибуны ответственность больше: и у нас, и у ребят.

— Как контакт с игроками складывается? Они знают, кто такой Александр Юдин?

— Сейчас уже хорошие отношения: знаю, кто что говорит, что думает, на что обижается. К каждому игроку, как психолог, подходишь. Уже знаешь, как сделать так, чтобы из каждого выжать сто процентов. Если с кем-то не найти общий язык, то так и будет играть на 50 процентов. Нужен индивидуальный подход: кому — конфету, кому — в баню сходить, кому — про детскую коляску напомнишь. Они же миллионеры — получают больше, чем тренерский штаб. Лучше выгнать тренера, чем игрока. Все поменялось.

— Нынешнее поколение хоккеистов избаловано: известностью, деньгами, современными технологиями?

— Я скажу словами Владимира Васильевича Крикунова: «Сейчас некоторые мои подопечные даже отказываются делать упражнения, которые предлагаю». И это в «Динамо», куда должны мечтать попасть.