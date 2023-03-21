Александр Юдин: «У «Торпедо» бросков много, а толку мало. СКА в этой серии прибавляет»

Бывший защитник СКА Александр Юдин прокомментировал победу команды над «Торпедо» (4:0, 3-0) в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«В серии СКА и «Торпедо» классный интересный хоккей сохранился и в Нижнем Новгороде. Штаб армейцев ошибки увидел, работу явно провел, вчера это все и поняли. У «Торпедо» бросков много, а толку мало, их на контратаках поймали и наказали. СКА в этой серии прибавляет, включается, ответку вот в меньшинстве забросил — кстати, Никишину это уверенности наверняка придаст. И при этом систему игроки СКА не меняют, а вот у Нижнего большие вопросы, как дальше действовать, раз ни куча бросков хаотичных не помогает, ни семь удалений соперника. Времени на перестройку не так много, а упорно биться в ту же дверь, похоже, бесполезно», — приводит слова Юдина «Чемпионат».

Счет в серии 3-0 в пользу СКА. Следующий матч между командами пройдет 22 марта в Нижнем Новгороде. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.