Александр Яремчук: "Не знаю, легче ли играть с нурсултанским "Барысом"

Нападающий "Авангарда" Александр Яремчук поделился впечатлениями от победы над "Барысом" (3:1) в четвертом матче второго раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии – 2-1 в пользу "ястребов". Яремчук забросил первую шайбу "Авангарда", ставшую для него первой в КХЛ.

– Страсти были накалены, или травмы – это чисто случайность?

– Так получилось, нервная игра. Все понимали важность этого матча. Большая разница – уезжать при счете 3-1 или 2-2. Нам нужна была эта игра, им нужна была. Поэтому бились до конца.

– Вы забросили первую шайбу в КХЛ. Хартли похлопал вас по спине. Что он сказал?

– Он похвалил. Эмоции шикарные. Не могу описать.

– А что Хартли просил от вас, когда выпускал на лед?

– От меня, как от молодого, требуется добавить скорости, поиграть в тело. Постараться защитникам под кожу залезть. Появился момент для броска – бросил.

– Вы хоть и молодой, но уже нет Зернова и Михеева, Шумаков сломался. Готовы к нагрузкам?

– Да. Буду продолжать так же работать. Ничего не изменилось. Здоровье? Все отлично.

– Это же была первая смена…

– Первая смена, первое касание, первая шайба.

– Когда-нибудь забивали так?

– Первый раз.

– Можно ли сказать, что не было бы счастья, но несчастье помогло? Стольберг удалился, у вас появилось время.

– Возможно. Хорошо для меня, что так получилось. Я рад. Дай бог, чтобы не было дисквалификации.

– Как вы поддерживали себя в форме? Обычно вы ведь "сидели".

– Игровое время мне восполняли дополнительной работой на тренировках. Поэтому никаких проблем с этим нет. Готов, в хорошей физической форме.

– Легче играть с нурсултанским "Барысом"?

– Не знаю. Я не знал, что он теперь из Нурсултана. Посмотрим в Астане, как оно будет. (Алексей Шевченко)