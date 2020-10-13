Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев переболел коронавирусной инфекцией и в настоящее время чувствует себя хорошо.

«Да, это было. Сейчас со мной все нормально, спасибо», — сказал 73-летний Якушев ТАСС.

В составе сборной СССР Якушев дважды завоевывал золотую награду Олимпийских игр (1972, 1976) и семь раз становился чемпионом мира. В 1975 году был признан лучшим нападающим чемпионата мира. Якушев был участником суперсерий между сборными СССР и Канады (1972, 1974), где оба раза становился самым результативным игроком советской сборной.