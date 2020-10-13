КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Александр Якушев переболел коронавирусной инфекцией

16:43
Александр Якушев. Фото Александр Вильф.
Александр Якушев. Фото Александр Вильф.
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев переболел коронавирусной инфекцией и в настоящее время чувствует себя хорошо.

«Да, это было. Сейчас со мной все нормально, спасибо», — сказал 73-летний Якушев ТАСС.

В составе сборной СССР Якушев дважды завоевывал золотую награду Олимпийских игр (1972, 1976) и семь раз становился чемпионом мира. В 1975 году был признан лучшим нападающим чемпионата мира. Якушев был участником суперсерий между сборными СССР и Канады (1972, 1974), где оба раза становился самым результативным игроком советской сборной.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9706065

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир