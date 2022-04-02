Александр Волков: «У ЦСКА хороший голкипер, его простыми бросками не возьмешь»

Нападающий СКА Александр Волков подвел итоги первого матча плей-офф финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА (1:3, 1-0).

«Равная игра, соперник забил на два гола больше. Идем дальше. Все три периода были хорошими. Мы играли в свой хоккей, придерживались своей тактики. Возможно, во втором периоде соперник позволили больше. Надо больше черновой работы перед воротами. У ЦСКА хороший голкипер, его простыми бросками не возьмешь», — цитирует Волкова сайт КХЛ.

ЦСКА вышел вперед в серии до четырех побед — 1-0. Вторая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 4 апреля.