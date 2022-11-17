Александр Свитов: «Радулов всегда был эмоциональным игроком»

Бывший нападающий Александр Свитов, который отвечает в «Авангарде» за направление ВХЛ/МХЛ, в интервью «СЭ» поделился мнением об игре «Ак Барса».

— Удивляет ли вас положение казанцев в таблице?

— Если честно, в этом сезоне удивляет многое, не только положение «Ак Барса». В верхней части таблицы есть команды, от которых этого совсем не ждали.

— У Александра Радулова пока не все получается в Казани.

— Саня всегда был эмоциональным игроком. Пока команда проигрывает, на него накладывается отпечаток.

— Может быть, стоило назначить игрока с таким авторитетом капитаном?

— Не знаю, решение принимает тренерский штаб. Дай бог, чтобы все наладилось, ребята нашли свою игру. Сам был в такой ситуации в Уфе, когда после чемпионства у нас игра абсолютно не шла.