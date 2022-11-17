Александр Свитов: «Пока не хотим запускать Мирошниченко в «Авангард»

Бывший нападающий Александр Свитов, который отвечает в «Авангарде» за направление ВХЛ/МХЛ, в интервью «СЭ» рассказал о готовности нападающего Ивана Мирошниченко. 18-летний хоккеист пропустил большую часть сезона из-за лимфомы Ходжкина.

«Очень здорово, что Иван вернулся. Пока он под наблюдением у докторов. Нужно проследить, чтобы он хорошо себя чувствовал. Пока не хотим запускать Мирошниченко в ВХЛ или в главную команду», — сказал Свитов.

В марте этого года стало известно об обнаружении у игрока онкологического заболевания (лимфомы Ходжкина). Летом отмечалось, что он прошел курс лечения и готов играть.

В нынешнем сезоне 18-летний Мирошниченко провел 6 матчей в МХЛ и набрал 8 (6+2) очков.