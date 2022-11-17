Александр Свитов: «О прощальном матче пока не думал»

Бывший нападающий Александр Свитов, который отвечает в «Авангарде» за направление ВХЛ/МХЛ, в интервью «СЭ» прокомментировал возможность проведения прощального матча.

— О прощальном матче пока не думал. Может быть, когда-то и проведу, — сказал Свитов.

В последний раз Александр выходил на лед в чемпионате ВХЛ в составе «Омских Крыльев», где в 9 встречах набрал 3 (2+1) очка.