Нападающий Александр Свитов поблагодарил "Ак Барс" за время, проведенное в клубе. Хоккеист выступал за казанцев на протяжении 6 сезонов.

– Хочу поблагодарить всех болельщиков "Ак Барса" за поддержку, а игроков, руководство и персонал клуба – за совместную работу. Это были прекрасные шесть сезонов, – цитирует Свитова пресс-служба казанского клуба. – Спасибо за то, что пригласили меня в "Ак Барс", доверили почетную обязанность – быть капитаном команды. Я всегда старался играть на максимуме возможностей, быть честным перед собой и болельщиками.

С "Ак Барсом" меня будут связывать приятные воспоминания: наши победы, медали и, конечно, Кубок Гагарина. Желаю клубу всего самого наилучшего и новых больших побед. До свидания, Казань!