Нападающий «Салавата» Шаров: «Первая игра, летний хоккей — рано еще делать какие-то выводы»
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров в интервью «СЭ» рассказал о взаимопонимании с партнерами после матча Фонбет Кубка Республики Башкортостан против «Северстали» (0:1).
— Как находите взаимопонимание с Ремпалом? С Ливо все-таки до этого играли уже.
— Пока сложно говорить о взаимопонимании. Сегодня боролись с шайбой вместо того, чтобы искать какие-то передачи. Первая игра, летний хоккей — рано еще делать какие-то выводы.
— Как сказывается то, что начали предсезонку позже?
— Сейчас все готовятся летом сами, со своими тренерами. Это раньше люди на предсезонку с животиками приходили, сейчас уже такого нет. Все понимают, что надо работать.
4 сентября «Северсталь» сыграет в гостях с «Торпедо» в стартовом матче сезона-2024/25 регулярного чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» 5-го числа примет «Ак Барс».
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