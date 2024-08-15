Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:05

Нападающий «Салавата» Шаров: «Первая игра, летний хоккей — рано еще делать какие-то выводы»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров в интервью «СЭ» рассказал о взаимопонимании с партнерами после матча Фонбет Кубка Республики Башкортостан против «Северстали» (0:1).

— Как находите взаимопонимание с Ремпалом? С Ливо все-таки до этого играли уже.

— Пока сложно говорить о взаимопонимании. Сегодня боролись с шайбой вместо того, чтобы искать какие-то передачи. Первая игра, летний хоккей — рано еще делать какие-то выводы.

— Как сказывается то, что начали предсезонку позже?

— Сейчас все готовятся летом сами, со своими тренерами. Это раньше люди на предсезонку с животиками приходили, сейчас уже такого нет. Все понимают, что надо работать.

4 сентября «Северсталь» сыграет в гостях с «Торпедо» в стартовом матче сезона-2024/25 регулярного чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» 5-го числа примет «Ак Барс».

Александр Шаров
ХК Салават Юлаев
ХК Северсталь
0
Читайте также
Кучеров и еще три россиянина вошли в топ-20 крайних форвардов НХЛ
Хабиб Нурмагомедов заплатил 302 миллиона рублей и закрыл долг перед ФНС
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Убрал вратаря в овертайме – рискуешь остаться без очков. Что за новое правило придумали в КХЛ и зачем оно нужно
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Казахстана разгромила «Барыс» в матче предсезонного турнира

Шаров — о Кузнецове в СКА: «Удивляет, как умело можно попадать в потолок зарплат»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург Мг 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь РС 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
3.09 00:00
Металлург Мг – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости