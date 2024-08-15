Шаров — о Кузнецове в СКА: «Удивляет, как умело можно попадать в потолок зарплат»
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе форварда Евгения Кузнецова в СКА.
— Какая новость в межсезонье удивила тебя больше всего?
— То, как умело можно иногда попадать в потолок зарплат.
— Возвращение Евгения Кузнецова — большое событие для КХЛ?
— Большое событие для болельщиков. Хоккеисты, думаю, спокойно отнеслись к этой новости. Такой же человек, как и все.
КХЛ усложнила жизнь Ротенбергу с потолком зарплат, но он все равно ее переиграл. Выхода у лиги почти нет
По информации «СЭ», Кузнецов, подписавший сегодня контракт со СКА сроком на четыре сезона, гарантированно получит 326 миллионов (50 — в первый год, по 92 — в последующих трех) рублей.
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