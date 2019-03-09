Александр Семин: "У "Витязя" были шансы в серии с ЦСКА"

Нападающий "Витязя" Александр Семин в интервью "Известиям" отметил, что у команды были шансы в серии с ЦСКА​ (0-4 в серии). По его словам, надо было пользоваться моментами.

– Нынешний результат – потолок "Витязя"? За серию с ЦСКА можно было зацепиться?

– Почему потолок? Шанс всегда есть. И у нас он был. Но где-то чего-то не хватило.

– Неудачная концовка регулярного чемпионата сильно испортила жизнь "Витязю"? Могли добиться большего, займи команда место выше и попади на СКА или "Локомотив"?

– Какой сейчас смысл ворошить прошлое? Что есть, то есть. Получилось так, что вышли на ЦСКА, играли против него, как могли. Не думаю, что сильно им уступили по игре в четырех матчах. Встречи были равные, но ЦСКА где-то оказался более удачливым. При этом и у нас были моменты для взятия ворот. Просто нужно их реализовывать.

– Каковы ваши планы на будущее? Останетесь в "Витязе"?

– Пока ничего не могу сказать. Сначала отправляюсь отдыхать, а дальше видно будет.