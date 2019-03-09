Александр Семин: "У "Витязя" были шансы в серии с ЦСКА"

Нападающий "Витязя" Александр Семин в интервью "Известиям" отметил, что у команды были шансы в серии с ЦСКА (0-4 в серии). По его словам, надо было пользоваться моментами.
– Нынешний результат – потолок "Витязя"? За серию с ЦСКА можно было зацепиться?
– Почему потолок? Шанс всегда есть. И у нас он был. Но где-то чего-то не хватило.
– Неудачная концовка регулярного чемпионата сильно испортила жизнь "Витязю"? Могли добиться большего, займи команда место выше и попади на СКА или "Локомотив"?
– Какой сейчас смысл ворошить прошлое? Что есть, то есть. Получилось так, что вышли на ЦСКА, играли против него, как могли. Не думаю, что сильно им уступили по игре в четырех матчах. Встречи были равные, но ЦСКА где-то оказался более удачливым. При этом и у нас были моменты для взятия ворот. Просто нужно их реализовывать.
– Каковы ваши планы на будущее? Останетесь в "Витязе"?
– Пока ничего не могу сказать. Сначала отправляюсь отдыхать, а дальше видно будет.
Дополнительная информация
https://iz.ru/854048/aleksei-fomin/raznitca-mezhdu-kkhl-i-vkhl-ne-slishkom-bolshaia