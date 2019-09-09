Александр Семин: «Стараюсь не заострять внимание на себе»

Капитан «Витязя» Александр Семин рассказал, как ощущает себя в роли одного из ведущих форвардов команды.

— Непривычно в новой для себя роли, Александр?

— Конечно, это большая ответственность, — приводит слова игрока официальный сайт «Витязя». — Стараюсь не заострять внимание на этом, и концентрироваться на своей игре. У нас в команде все хорошо. Каждый игрок работает на результат.

— Ваша новая тройка с Макеевым и Швецом-Роговым сложилась, сыгралась?

— Для того чтобы дать утвердительный ответ, команда должна в первую очередь выигрывать, и мы должны выполнять задания тренера. По первым играм, думаю, тройка сложилась.

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