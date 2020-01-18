Александр Семин: «Спонтанно решил забить буллит вместе с сыном»

Капитан «Витязя» Александр Семин во время мастер-шоу ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ 2020 вспомнил, что последний он участвовал в Матче звезд в 2006 году.

— В таком богатырском шлеме я бы не смог играть точно! — подчеркнул Семин. — Не знаю, как в них русские богатыри когда-то бились. Перед Матчем звезд нам очень спонтанно возникла идея выйти забивать буллит вместе с сыном, главное, чтобы ему понравилось. В последний раз я участвовал в Матче звезд в 2006 году в Мытищах еще до КХЛ. Спасибо, что пригласили в этот раз. (Евгений Белоусов)