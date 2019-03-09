Александр Семин: "Разница между КХЛ и ВХЛ не слишком большая"

Нападающий "Витязя" Александр Семин в интервью "Известиям" отметил, что ВХЛ не сильно уступает КХЛ в плане мастерства. По его словам, в лигах одинаковые игроки.

– Насколько тяжело вам далось возвращение в КХЛ после года вне лиги?

– Как может быть тяжело? Хоккей есть хоккей – если ты себя поддерживаешь в хорошей форме, проблем быть не должно. Я тренировался, как всегда. Нельзя сказать, что ВХЛ – это какая-то слабая лига. Там ребята так же играют в хоккей, как и в КХЛ. Кого-то отправляют из КХЛ в ВХЛ, кого-то поднимают. Но я не думаю, что разница между этими лигами слишком большая. ВХЛ не сильно уступает.

– КХЛ сильно изменилась за год вашего отсутствия в ней?

– Я на это внимания не обращаю. Просто выхожу на лед и играю. Сильного изменения уровня КХЛ не ощутил.