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Александр Семин: «Почетно получить награду, названную в честь такого человека»

13:34
Александр Семин. Фото photo.khl.ru
Александр Семин. Фото photo.khl.ru
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Нападающий «Витязя» Александр Семин получил приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева (лучшему играющему ветерану-наставнику).

— Почетно получить награду, названную в честь такого человека, как Сергей Гимаев, человека, при любых обстоятельствах говорившего все как есть, только правду, — цитирует Семина официальный сайт КХЛ. — Спасибо лиге за то, что оценила мой вклад в игру команды. Я чувствовал себя отлично, не ощущаю свой возраст и занимаюсь любимым делом, получая от этого удовольствие. Жаль, что концовка сезона получилась такой: моя травма в плей-офф, вылет «Витязя» и в итоге досрочное завершение чемпионата. Но здоровье людей дороже. Надеюсь, в следующем сезоне всё уже будет нормально.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/

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