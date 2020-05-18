Александр Семин: «Почетно получить награду, названную в честь такого человека»

Нападающий «Витязя» Александр Семин получил приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева (лучшему играющему ветерану-наставнику).

— Почетно получить награду, названную в честь такого человека, как Сергей Гимаев, человека, при любых обстоятельствах говорившего все как есть, только правду, — цитирует Семина официальный сайт КХЛ. — Спасибо лиге за то, что оценила мой вклад в игру команды. Я чувствовал себя отлично, не ощущаю свой возраст и занимаюсь любимым делом, получая от этого удовольствие. Жаль, что концовка сезона получилась такой: моя травма в плей-офф, вылет «Витязя» и в итоге досрочное завершение чемпионата. Но здоровье людей дороже. Надеюсь, в следующем сезоне всё уже будет нормально.