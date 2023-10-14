Самонов — о переходе в «Салават»: «Мне нравится, когда есть долгосрочный контракт с клубом»

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов в интервью «СЭ» прокомментировал обмен в уфимский клуб из «Северстали».

— Насколько вам сейчас психологически комфортно после успешного старта в новом клубе?

— Сейчас все хорошо. Нужно просто каждый год подтверждать свой уровень, потому что сейчас очень много молодых ребят, которые не упустят своего шанса.

— Для вас важно, что контракт подписан до 2026 года?

— Для меня это было важно, потому что я понимал, что это за организация. Здорово, когда у тебя есть работа, команда и контракт. Мне нравится, когда есть долгосрочный контракт с клубом. Да, случается всякое, но если все делать честно и правильно, то ты отработаешь этот контракт и спокойно заключишь следующий.

— Вас можно отнести к хоккеистам, которые не любят менять клубы каждый сезон?

— Да, потому что переходить куда-то в любом случае тяжело — новый город, новая команда, адаптация.