Самонов — о переходе в «Салават»: «Мне нравится, когда есть долгосрочный контракт с клубом»
Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов в интервью «СЭ» прокомментировал обмен в уфимский клуб из «Северстали».
— Насколько вам сейчас психологически комфортно после успешного старта в новом клубе?
— Сейчас все хорошо. Нужно просто каждый год подтверждать свой уровень, потому что сейчас очень много молодых ребят, которые не упустят своего шанса.
— Для вас важно, что контракт подписан до 2026 года?
— Для меня это было важно, потому что я понимал, что это за организация. Здорово, когда у тебя есть работа, команда и контракт. Мне нравится, когда есть долгосрочный контракт с клубом. Да, случается всякое, но если все делать честно и правильно, то ты отработаешь этот контракт и спокойно заключишь следующий.
— Вас можно отнести к хоккеистам, которые не любят менять клубы каждый сезон?
— Да, потому что переходить куда-то в любом случае тяжело — новый город, новая команда, адаптация.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|19
|12
|7
|27
|2
|Ак Барс
|17
|12
|5
|25
|3
|Автомобилист
|18
|11
|7
|24
|4
|Сал. Юлаев
|17
|10
|7
|20
|5
|Лада
|18
|8
|10
|20
|6
|Авангард
|16
|9
|7
|20
|7
|Трактор
|19
|9
|10
|20
|8
|Сибирь
|17
|7
|10
|17
|9
|Амур
|16
|6
|10
|16
|10
|Барыс
|18
|5
|13
|15
|11
|Адмирал
|15
|5
|10
|12
|12
|Нефтехимик
|16
|4
|12
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|18
|14
|4
|29
|2
|Торпедо
|17
|12
|5
|25
|3
|Спартак
|18
|11
|7
|24
|4
|Сочи
|17
|11
|6
|23
|5
|Динамо М
|18
|11
|7
|23
|6
|СКА
|17
|9
|8
|18
|7
|Динамо Мн
|16
|8
|8
|18
|8
|ЦСКА
|17
|8
|9
|17
|9
|Северсталь
|16
|7
|9
|16
|10
|Куньлунь РС
|20
|6
|14
|13
|11
|Витязь
|18
|4
|14
|9
|14.10
|10:00
|
Амур – Ак Барс
|- : -
|14.10
|13:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|14.10
|16:00
|
Куньлунь РС – Нефтехимик
|- : -
|14.10
|16:00
|
Лада – Адмирал
|- : -
|14.10
|17:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -