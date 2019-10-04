Александр Самонов: «Лупимся, и, наверное, от этого результат приходит»

Голкипер «Витязя» Александр Самонов прокомментировал результат матча с ЦСКА (2:1).

— Мы работаем от игры к игре, готовимся выигрывать каждый матч, — приводит слова Самонова официальный сайт КХЛ. — Лупимся, и, наверное, от этого результат приходит. ЦСКА очень хорошо сегодня двигался, но мы выстояли в нужное время, забили свои голы и довели матч до победы.

Не знаю, сколько бросков сегодня отразил. Еще не сказали мне об этом. 44? Ну это норма такая, хорошая работа была, не мерз в воротах. Я специалист по ЦСКА? Да я не знаю. Что было в том году — это уже история. Мы готовились к сегодняшнему матчу. Специалист, не специалист, выходим и рубимся. Даже настраиваться на такой матч не нужно. Вышли показать хороший хоккей и не ударить в грязь лицом.

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