Александр Самонов: «Где-то написали, что меня приглашают пять клубов НХЛ. Ничего подобного нет»

Голкипер «Витязя» Александр Самонов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны клубов НХЛ.

— У меня контракт с «Витязем», и ничто не может помешать ему быть выполненным, — цитирует официальный сайт «Витязя» Самонова. — Где-то написали, будто бы меня приглашают пять клубов НХЛ. Ничего подобного нет. В «Витязе» отличная команда, нас всех объединяет цель. И мы идем к ней все вместе. Ближайшие планы — игра в «Витязе» и цель — пробиться в сборную России и выступать за нее.

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