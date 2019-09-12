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Александр Самонов: «Действуем вчетвером в чужой зоне — это приносит свои плоды»

01:46
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Вратарь «Витязя» Александр Самонов в интервью «Известиям» оценил старт команды в сезоне. После 4 матчей подольский клуб идет на 3-м месте в Западной конференции КХЛ.

— Как оцените старт «Витязя» в сезоне?

— Неплохо играем. Забиваем голы, в обороне действуем более-менее надежно. Надеюсь, продолжим в том же духе.

— Насколько сильно изменилась игра «Витязя» по сравнению с предыдущими сезонами?

— Намного изменилась. Если вы заметили, мы играем активно, действуем вчетвером в чужой зоне, даже в равных составах, и это приносит свои плоды.

КХЛ: статьи и календарь, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://iz.ru/920480/aleksei-fomin/deistvuem-vchetverom-v-chuzhoi-zone-eto-prinosit-svoi-plody

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