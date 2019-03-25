Александр Романов: "У СКА опасны не только Дацюк и Гусев"

Защитник ЦСКА Александр Романов поделился с журналистами ожиданиями от финальной серии Западной конференции со СКА. Ранее в плей-офф 18-летний защитник получил повреждение нижней части тела.

– Не много играл против СКА, может два-три раза вышел, – заявил Романов. – Против Дацюка тяжело играть, ведь это мастер высшего уровня. Не было моментов, когда мы с ним один на один оставались.

– Кто самый непредсказуемый в СКА?

– Там много мастеровитых ребят, и каждый из них может выдать свою фишку и создать опасный момент. Не только Дацюк и Гусев, защитники у них все хорошие.

– Мечтаете пробиться на взрослый чемпионат мира?

– Конечно, это мечта каждого! Чем быстрее я вернусь в строй, тем будет лучше. В то же время спешить с травмой опасно, можно получить рецидив, который может откинуть назад.

Первый матч состоится 28 марта в Москве на "ЦСКА Арене". Начало встречи – в 19:30 мск. (Евгений Белоусов)

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