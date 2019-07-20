Александр Романов – о сезоне в ЦСКА: "Хочется достичь чего-то нового"

Защитник ЦСКА Александр Романов поделился впечатлениями от старта предсезонного сбора. Армейцы начали подготовку к новому сезону в Финляндии.

– Настроение боевое и очень бодрое. Давно не виделся с ребятами и тренерским штабом, очень рад встретиться со всеми, – приводит слова игрока официальный сайт "красно-синих". - Ведь это мои партнеры, без которых невозможно представить нашу команду. Хорошо, что к нам вернулся Богдан Киселевич и присоединился Иржи Секач. Парни – профессионалы своего дела.

– Мы все приехали сюда с боевым настроением и стремимся показать все, на что способны. Мы прекрасно понимаем чего от нас ждут и какие требования к нам предъявляются. Лично мне хочется достичь чего-то нового, хочется показать, что я готов, – добавил игрок.

Напомним, что Романов является внуком известного отечественного тренера Зинэтулы Билялетдинова. В прошедшем сезоне 19-летний защитник завоевал в составе ЦСКА Кубок Гагарина.