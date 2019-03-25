Александр Романов – о Билялетдинове: "Невозможно каждый год выигрывать Кубок Гагарина"

Защитник ЦСКА Александр Романов в беседе с журналистами поделился мнением о неудачном выступлении "Ак Барса" под руководством его деда Зинэтулы Билялетдинова.

"Ак Барс" Билялетдинова вылетел в 1/8 финала плей-офф КХЛ, уступив со счетом 0-4 в серии "Авангарду". В прошлом сезоне казанцы выиграли Кубок Гагарина.

– Человек доказывает из года в год, что не просто так считается одним из лучших тренеров, – заявил Романов. – Невозможно каждый год выигрывать Кубок Гагарина. Команда ошибается и не проходит дальше. (Евгений Белоусов)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей