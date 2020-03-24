Александр Романов: «Хожу в магазины рядом с домом. Полки забиты и продуктами, и туалетной бумагой»

Защитник ЦСКА Александр Романов поделился мнением о ситуации с коронавирусом.

— Конечно беспокоюсь, но если соблюдать простые правила гигиены и защиты самого себя, то не все так страшно, — цитирует Романова официальный сайт клуба. — Мыть руки, пользоваться антисептиком, поменьше ходить в общественные места и все будет хорошо.

— Как насчет слухов про пустые полки магазинов и панику?

— Меньше надо слушать новости, в которых 90% это хайп и вранье. Я хожу в магазины рядом с домом. Полки забиты и продуктами, и туалетной бумагой.

— Действительно, хит продаж сезона гречневая крупа и туалетная бумага. С первым понятно, а вот при чем тут второе?

— Сам не знаю! Вроде, людям сказали больше мыть руки, а не... (смеется).

?По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.