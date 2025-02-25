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Александр Радулов: «Юниорский хоккей в Америке на высоком уровне, но смысл уезжать, когда ты играешь в КХЛ?»

Александр Радулов (№ 47).

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов в интервью блогу «Роман с Хоккеем» в рамках проекта FONBET OVERTIME рассказал об адаптации в новой команде, общении с арбитрами, а также вспомнил период карьеры в Северной Америке.

— Капитан «Локомотива» — Александр Елесин, но он не часто общается с судьями. А ты, наоборот, очень много функций в этом отношении выполняешь. Интересно, вы как-то это с ним обсуждали? И самое главное, почему общение с судьями — это неотъемлемая часть Александра Радулова?

— Я не знаю. Наверное, просто эмоции захлестывают. Бывает, где-то мое несогласие с их решениями. Наверное, так. С Саней Елесиным особо мы это не обсуждали. Просто бывает момент, когда он на льду, а я на лавке. И я понимаю, что там какой-то спорный момент. Вижу, что соперники разговаривают с судьями. И я могу сказать: «Иди подъедь, там, послушай, что они говорят». Потому что, мне кажется, если там их команда разговаривает, мы вправе тоже там присутствовать.

— Вообще, следил за проектом FONBET OVERTIME? Знаешь о нем?

— Да, кажется, в этом году, только начали или в прошлом началось? Понимаю, о чем это.

— Расскажу тебе про механику. Сначала каждую неделю выбирают героев все журналисты. Потом определяется по итогам месяца несколько самых лучших кандидатов. И после этого запускается голосование среди болельщиков. Ты выиграл с огромным перевесом, и художник Богдан Кувашкин нарисовал арт для карточки, тот самый голевой момент. Естественно, мы привезли ее для тебя.

— Похож, зубов нет (смеется). Я думаю, детям понравится. У меня тоже таких карточек еще не было. Спасибо тебе на самом деле.

— Вообще, что-то в детстве хранил, коллекционировал?

— Слушай, наклейки, журналы у меня были. Собирал плакаты, постеры. Мне их еще родители не разрешали клеить на обои. Был плакат двусторонний, где с одной стороны Сергей Федоров, а с другой — Могильный. И они оба моих кумира. Много у меня плакатов было, постоянно эти журналы какие-то выходили.

— Перейдем к молодым игрокам. С большим вниманием относишься к Егору Сурину? И многие его в принципе сравнивают с тобой, потому что он тоже такой дерзкий, взрывной, с характером, умеет спровоцировать. И, кажется, у вас с ним хороший коннект. Что можешь сказать по нему? Видишь в нем себя?

— Он талантливый парень, безусловно, у него хорошее будущее. Для этого нужно работать, слушать, стараться применять советы. Потому что молодежный хоккей — это молодежный хоккей, взрослый хоккей — это чуть другое. И он на этой стадии перехода, у него бывают очень хорошие игры, хорошие моменты. Дай бог ему терпения. Видно, что он работоспособный, что он любит хоккей. Я думаю, все у него получится, просто нужно работать, слушать и прислушиваться. Все будет нормально. А так общаемся, он живет тоже на базе, часто видимся.

— Круто! Сурин тоже задрафтован «Нэшвиллом». Он уже ездил в тренинг-кэмп. У вас с этой стороны тоже совпадение. У нас в России есть два таких лагеря: первые говорят, что надо уезжать чуть ли не 18 лет и там пытаться цепляться, а вторые утверждают, что нужно подождать (как в случае с Панариным, Капризовым). Зная ситуацию там и здесь, что именно ты думаешь по поводу отъезда молодых ребят?

— Отталкиваюсь от того, что я прошел. Я уехал сразу же после драфта, меня задрафтовали. 2004 год, в НХЛ сразу же был локаут. В Россию был огромный приток хоккеистов, которые играли в НХЛ. Например, знаменитая Казань, где был Ковалев, Каспарайтис... Можно долго перечислять. А я был в «Динамо» и понимал, что там как раз был Дацюк. Также приехал, по-моему, Афиногенов — тоже хорошая банда была. И когда «Нэшвилл» меня задрафтовал, сказали: «Мы не видим, что ты там будешь играть на высоком уровне» — и посоветовали продолжать карьеру в юниорской лиге. Тогда я уже был задрафтован «Квебек Ремпартс», и как-то мы на этом с ними сошлись. Также у меня есть брат старший, он играл в OHL, на четыре года старше. Он как раз до меня прошел юниорскую лигу, мы с родителями сидели на семейном совете и решали, что делать после драфта. Я мог остаться в «Динамо», но тогда я бы был третий-четвертый лимитчик. Это после Сани Овечкина и Игоря Мирнова — у нас была бы конкуренция, человека 3-4 на место. Мы поняли, что, скорее всего, я не смогу там играть, и мы поехали в юниорскую лигу. Брат сказал, что ничего не надо стесняться, главное — работать, стараться, и все получится.

С таким посылом, наверное, я поехал в юниорку. В принципе мне очень понравилось, я кайфанул, выучил язык, познакомился, приобрел много друзей. Через два года оттуда я попал в «Нэшвилл» через фарм-клуб. В фарм-клубе недолго был, там пошли травмы, меня тут же вызвали в команду. Барри Тротц был моим первым тренером в НХЛ. Сейчас он генеральный менеджер, который Сурина задрафтовал. От себя могу сказать так, что, если ты играешь в КХЛ, получаешь достаточно игрового времени, есть смысл остаться, пойти по пути Капризова, Панарина. Играть здесь, среди мужиков, набивать шишки, прогрессировать. Если у тебя этой возможности здесь нет, что очень часто происходит, то почему бы не поехать туда? Юниорский хоккей там на высоком уровне, там все те же канадцы и североамериканцы. Там реально хороший уровень. Пусть каждый сам решает, здесь точного ответа нет, у каждого своя ситуация. Смысл Ивану Демидову уезжать, если у него 20 минут игрового времени, играет хорошо, показывает результат. Не вижу смысла уезжать. А есть пацаны, у которых нет такой возможности, которые, может быть, чуть-чуть не готовы. И для них юниорская лига — это ступенька, которая поможет. Главное — это возможность выбирать, что для тебя лучше.

Источник: vkvideo.ru
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