Радулов: «Сейчас в лиге хорошие вратари. Прямые броски они как правило ловят»

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал свою низкую результативность в последних матчах.

— Вы сказали про «грязные» голы. Но от вас, Шипачева, Кагарлицкого и других мастеров ждут красивых шайб. Почему не работают комбинации?

— Я же говорю, что все идет от работы. Надо играть на команду и делать маленькие вещи. В каждом микроэпизоде надо стараться выиграть борьбу. Это придает уверенность. И конечно, надо больше бросать, лезть на ворота и закрывать вратаря. Сейчас в лиге хорошие вратари. Прямые броски они как правило ловят. Поэтому нужно создавать помеху, лезть на пятак, пытаться подправить или добить шайбу. Так и переворачивают неудачные серии.

36-летний форвард набрал 2 (0+2) очка в последних восьми играх за казанский клуб.

В прошлый Радулов забивал в игре с «Автомобилистом» (4:5 ОТ) 4 октября — тогда нападающий сделал дубль. Всего в этом сезоне хоккеист записал на свой счет 15 (8+7) очков в 21 игре.