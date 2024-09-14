Пашков: «Зачем мы перешли на заокеанские рельсы и во всем слепо копируем НХЛ? Это ошибка!»

Знаменитый хоккейный вратарь, олимпийский чемпион Саппоро-1972 Александр Пашков в интервью «СЭ» высказал мнение о старте сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Александр Кожевников не в восторге от старта сезона в КХЛ: «Финская возня, закрытый хоккей...» Согласны?

— Нет. Понятно, хочется видеть больше ярких личностей, которые могут раскрасить игру за счет индивидуальных действий. Но в целом уровень неплохой.

Меня другое обескураживает. Зачем мы перешли на заокеанские рельсы и во всем слепо копируем НХЛ? Это ошибка! Уменьшение площадок, сокращение предсезонных сборов, бесконечные изменения в правилах. Теперь вот при буллитах разрешили добивание. Колющие удары клюшкой при атаке вратаря уже становятся нормой...

Нам говорят, что реформы добавят зрелищности. Хотя главное, что привлекает болельщика на трибуны — мастерство игроков. Над их воспитанием и нужно работать, а не наводить тень на плетень.