Пашков: «Если в потенциале юного Шталенкова были сомнения, то по Хабибулину вопросов не возникало»
Знаменитый хоккейный вратарь, олимпийский чемпион Саппоро-1972 Александр Пашков в интервью «СЭ» рассказал о работе с Михаилом Шталенковым и Николаем Хабибулиным.
— В кого из вратарей вы не верили — а тот раскрылся?
— Для меня приятным сюрпризом стал стремительный прогресс Миши Шталенкова. Думал, сезона четыре ему понадобится, чтобы пройти путь от динамовского новичка до игрока сборной. А он уже через два года завоевал в Альбервиле олимпийское золото, причем был основным вратарем.
В «Динамо» же, как ни странно, первым номером тогда считался Андрей Трефилов. Хотя Шталенкову он значительно уступал и по уровню мастерства, и с точки зрения психологической устойчивости. Но Юрзинов с симпатией относился к Андрею. Наверное, поэтому чаще выпускал его на лед.
Если в потенциале юного Шталенкова у меня были сомнения, то по Хабибулину вопросов не возникало. Талантище! Впервые увидел Колю в 17 лет. Успел поработать с ним и в юношеской сборной, и в молодежной, и в национальной. Думаю, мои рекомендации на старте карьеры ему помогли.
Для Тихонова-то он был одним из многих. Вспоминаю, как Виктор Васильевич пригласил меня на сбор ЦСКА. Произнес: «У нас три вратаря. Посмотри их в деле и скажи, кого освободить из команды». Я изучил ребят и ответил: «Убирать можно любого, кроме Хабибулина». Тихонов прислушался.
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