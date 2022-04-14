Александр Овечкин пропал из списка руководителей московского «Динамо»

Имя нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина пропало из списка руководителей московского «Динамо».

Ранее профиль форварда находился в разделе «Руководство» на официальном сайте бело-голубых.

Овечкин — воспитанник «Динамо». Он выступал за команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ.

С 2010 по 2017 год Овечкин занимал пост советника президента «Динамо», а в 2018 году он стал советником генерального директора клуба.