Александр Овечкин: «Не думаю, что Кудашов что-то испортит»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, проведший символическое вбрасывание в товарищеском матче «Авангард» — «Динамо», высказал свое отношение к назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера сборной России.

— Как восприняли смену Воробьева на Кудашова во главе сборной?

— Всех я знаю лично. Когда мы приедем в сборную, увидим, поменялось что-то или нет. Считаю, это делается, чтобы сборная России становилась бы все сильнее. Не думаю, что Кудашов что-то испортит.

— Тренер сборной продолжает возглавлять СКА. Как к этому относитесь?

— Для меня — без разницы. Самое главное, чтобы сил и эмоций хватило. Кудашов — уверенный, любит это дело, поэтому эмоций и сил хватит. (Алексей Шевченко)