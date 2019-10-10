Александр Осипов: «На серию неудач в предыдущих играх с «Магниткой» не обращали внимания»

Защитник «Адмирала» Александр Осипов прокомментировал результат матча с «Металлургом» (4:3 ОТ).

— Проявили характер, играли до конца, — приводит слова Осипова официальный сайт КХЛ. — Временами «Металлург» нас переигрывал, особенно во втором периоде. Но выстояли и реализовали свои моменты, наказали соперника за ошибки. Справедливая победа. Настраиваемся на каждый матч, как на новый, поэтому на серию неудач в предыдущих играх с «Магниткой» не обращали внимания, не думали об этом.

Это мой 400-й матч, конечно, знал об этом, очень приятно. Если говорить о том, что для меня значит эта цифра... Нет предела совершенству! Дальше — больше. Знаете, так совпало, что сегодня дебютировал после длительной паузы. Последний раз играл аж 8 марта. Ребята помогли, поддержали — спасибо им. Моментами было непросто, конечно. Главное, что мы — команда, и мы сегодня победили. Это — лучший подарок к юбилейному матчу!

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