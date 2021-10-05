Александр Никишин: «Барьером стали травмы, когда ты не в тонусе, то приходится преодолевать себя»

Защитник «Спартака» Александр Никишин рассказал, что стало залогом прогресса в его игре.

— В этом сезоне в тренерском штабе достаточно известных в прошлом защитников — Алексей Семенов, Владимир Тюриков и главный тренер Борис Миронов.

— Это правда, подсказать на лавке может любой из них. По Алексею Семенову видно, что он только-только завершил карьеру хоккеиста, иногда складывается ощущение, что он просто игрок, непопадающий в состав. Приятно, что Владимира Тюрикова, которого я знаю по игре в МХЛ, подняли в главную команду. Всем ребятам должно быть комфортно от работы с ними, — приводит слова Никишина сайт КХЛ.

— А с Андреем Потайчуком вы знакомы, пожалуй, дольше всего.

— Да, еще с «Крыльев Советов». Потом я перешел в «Спартак», а он оказался в руководстве «Химика». Теперь его подняли в первую команду, мне лично очень приятно работать с ним, но не знаю, как ему от этого перехода (улыбается). Атмосфера в команде очень приятная, я хоть в команде и третий сезон, но остаюсь одним из самых молодых, при этом никто не смотрит на возраст другого, и все ощущают себя на равных.

— В чем секрет преображения вашей игры? Отдаете шикарные передачи, постоянно подключаетесь в атаку.

— Секретов никаких нет, готовился к сезону также, как и раньше. Может быть, дело в том, что в прошлые годы были травмы, выпадал на несколько месяцев. Когда ты в тонусе, то можешь показывать свой максимум. В этом году пока так и происходит. В плане доверия все так же, Олег Валерьевич Знарок мне так же доверял, было много игрового времени, но травмы выбивали из колеи, и приходилось догонять.

— В прошлом сезоне часть времени вы даже уезжали на какое-то время в родной Орел.

— Спасибо клубу, что отпускали домой, в Москве было бы тяжело смотреть матчи с трибуны, особенно, когда не можешь тренироваться. Дома учебой занимался, находил себе другие занятия. Учусь на тренера, как и большинство спортсменов, чтобы одно другому не мешало. Удалось с родными увидеться, да и друзей там побольше. Родные стены помогали.

— У многих игроков переход на взрослый уровень дается с трудом, но в вашем случае проблемой стал, скажем, внешний фактор.

— Вспоминая сейчас свои первые матчи в КХЛ, могу сказать, что мне и тогда было комфортно. Барьером стали травмы, когда ты не в тонусе, то приходится преодолевать себя, постоянно кого-то догоняешь по физике. Совсем не то ощущение, когда ты в игровом цикле и постоянно в команде. Вроде провел неплохие первые матчи, а потом...Все помогали мне. Запомнилось, что все игроки тогда написали в клубном чате слова поддержки. Мне было приятно, почувствовал, что они считают меня за своего, а не за какого-то молодого игрока ротации. Ждал только, когда вернусь. Сейчас чувствую себя комфортно в коллективе, может, старше становлюсь.