Александр Мостовой поздравил Игоря Ларионова с 65-летием

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поздравил главного тренера СКА Игоря Ларионова с днем рождения. В среду, 3 декабря, специалисту исполнилось 65 лет.

«С днем рождения, Игорь!» — написал Мостовой в своем Telegram-канале, прикрепив совместное фото в хоккейной форме.

Помимо СКА, Ларионов работал главным тренером молодежной, олимпийской и национальной сборных России и нижегородского «Торпедо».