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Сегодня, 07:24

Мостовой: «Спартак» может завоевать Кубок Гагарина в 2025 году»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы красно-белых выиграть Кубок Гагарина.

«Спартак» может завоевать Кубок Гагарина в 2025 году. У красно-белых есть шансы так же, как и еще у 10 команд. Мне еще очень нравится, как играет челябинский «Трактор». «Локомотив» в этом сезоне очень сильно выглядит. Ярославская команда наиболее стабильна в регулярном чемпионате, но это еще не говорит о том, что они точно выиграют. Да, сначала статистику смотришь и думаешь: ну все, чемпионы. А потом начинается плей-офф, и все убеждаются, что статистика не играет никакой роли. И так из года в год. Так что весной может случиться все что угодно», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

«Локомотив» с 74 очками возглавляет Западную конференцию. На Востоке лидирует «Трактор», который набрал 63 очка.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 47 37 10 76
2 Динамо М 46 28 18 59
3 Спартак 45 27 18 59
4 ЦСКА 45 26 19 59
5 Северсталь 46 28 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
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1 Трактор 48 30 18 65
2 Сал. Юлаев 45 29 16 60
3 Ак Барс 44 28 16 58
4 Автомобилист 45 26 19 58
5 Металлург Мг 46 28 18 58
6 Авангард 45 24 21 51
7 Адмирал 45 20 25 47
8 Сибирь 45 19 26 44
9 Лада 44 18 26 42
10 Нефтехимик 46 14 32 40
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12 Барыс 47 10 37 25
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