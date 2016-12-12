Александр Могильный: "Фахрутдинов же не пропускает голы на последних минутах!"

Президент "Амура" Александр Могильный отметил, что руководство "Амура" не имеет претензий к работе тренерского штаба команды во главе с Мисхатом Фахрутдиновым. На данный момент команда занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на 10 очков.

- Тренеры работают нормально, - приводит ТАСС слова Могильного. - Фахрутдинов же не пропускает голы на последних минутах и в овертайме, человек отдается полностью работе, претензий к нему нет. Вопрос к ребятам, которые на льду: кто-то недоработал, кто-то удалился не вовремя. Что же касается Мисхата Кашафутиновича, то к нему вопросов по отдаче, работоспособности у меня лично нет - он делает все, что может.

Мы мало забиваем: надеялись на легионеров, думали, что они будут посильнее, чем оказались. В финской лиге они неплохо себя проявляли, а здесь им не дается игра. Но рук опускать нельзя, три-четыре матча выиграл - и ты опять в восьмерке. На каждый матч надо выходить, готовиться, рук опускать нельзя.





