Председатель правления МХЛ, первый президент КХЛ Александр Медведев подчеркнул, что для лиги важно, что некоторые российские хоккеисты возвращаются из НХЛ. Ожидается, что летом в Россию вернутся Егор Яковлев, Игорь Ожиганов, Богдан Киселевич, Илья Любушкин, форвард Никита Сошников.

- Сейчас всех тревожит, что наши игроки уезжают в НХЛ, но важно, что наряду с этим есть и обратный ручеек ребят, возвращающихся в Россию. И не потому, что они слабее, просто для многих комфортнее жить и играть в России, - цитирует "РИА Новости" Медведва.